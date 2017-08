Juve, sondaggio per Rabiot ma arrivare al giocatore è sempre dura

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain, vero e proprio pallino di Fabio Paratici. Il club transalpini non lo molla e il giocatore non è facile da portare via dalla Ville Lumier ma un sondaggio è stato fatto con il PSG a riguardo.