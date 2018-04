© foto di Imago/Image Sport

La sconfitta contro il Real Madrid brucia ancora e in estate in molti potrebbero lasciare la Juventus, che potrebbe rinnovare la rosa per continuare a dare l'assalto alla Champions League. Anche il futuro di Massimiliano Allegri resta da scrivere e secondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it la Juve avrebbe fatto un sondaggio per Carlo Ancelotti. L'attuale allenatore bianconero potrebbe infatti lasciare dopo quattro stagioni e per non farsi trovare impreparata la Vecchia Signora ha messo nel mirino Carletto, ancora senza contratto dopo l'esonero dal Bayern Monaco.