Juve sorniona sul mercato, ma con la serenità dei top club europei

Mai come questa volta la Juventus giunge all’ultimo giorno di mercato dando la sensazione che può davvero succedere di tutto. Nessuno avrebbe immaginato che quel concetto “chi vivrà, vedrà”, espresso in primavera da Pavel Nedved, si sarebbe esaurito solo alle 22 del 31 agosto, termine ultimo della sessione estiva di calciomercato.

La Juve oggi potrebbe fare tutto e il contrario di tutto. Organico alla mano, infatti, non avrebbe alcun problema a chiudere senza alcuna cessione, pur dovendo escludere – di conseguenza – giocatori importanti dalla lista Champions, palesando che non esiste più alcun gap con i top club europei.

Adesso la Juve sposta solo campioni di alto livello, che hanno un mercato ben più ristretto e selezionato rispetto ai tanti mestieranti della massima serie. E così, in assenza di proposte adeguate, o reali opportunità, nessuno svuoterà l’armadietto della Continassa, e rispetterà il contratto.

La cosa incredibile è che, di fatto, non ci sono neanche esigenze impellenti in organico. Rugani potrebbe essere l’alternativa in casa a Chiellini, e lo stesso Icardi – adesso più vicino al PSG – non troverebbe spazio con le conferme di Higuain e Dybala, che hanno da tempo promesso amore ai colori bianconeri.

La suggestione Rakitic ha certamente una logica nelle dinamiche del gioco bianconero, anche se il Barcellona controbatte su Bernardeschi. Mentre lo scambio De Sciglio-Meunier potrebbe avere logiche molto simili all’operazione Pellegrini-Spinazzola. Scenario abbastanza simile sui giovani: in Under 23 i rinforzi sono arrivati quasi tutti, e Alcibiade – individuato per ridare esperienza alla difesa – potrebbe firmare anche a mercato chiuso essendo svincolato.

Da segnalare l’irruzione del Perugia, nella giornata di ieri, per il centrocampista Nicolussi Caviglia: il blitz potrebbe essere portato a termine già nella tarda mattinata. E potrebbe non essere l’unica cessione, considerato che tante società di Serie A e B hanno rimandato all’ultimo giorno di mercato l’intenzione di alcuni sondaggi, anche se il club non ha alcuna intenzione di ridurre i propri organici se non di fronte a proposte importanti che mirano al bene di tutte le parti coinvolte.

Le sorprese sono dietro l’angolo. Le emozioni potrebbero anche superare le aspettative, e forse sarà un bene per tutti che da domani si tornerà a parlare solo di campo. Perché Sarri ha tutte le intenzioni di plasmare al più presto la squadra sulle sue idee, e per questo tornerà utile un gruppo esclusivamente concentrato sul percorso di crescita.