Juve-SPAL, formazioni: Matuidi terzino. C’è Dybala, sorpresa Moncini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In piena emergenza terzini, Maurizio Sarri schiera la sua Juve con Matuidi come laterale sinistro in difesa. A centrocampo c’è ancora Rabiot con Khedira e Pjanic, prosegue l’esperimento trequartista: Ramsey nel 4-3-1-2 alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala, quest’ultimo preferito a Higuain. In porta Buffon, che al fischio d’inizio supererà Maldini come recordman per presenze in una squadra di club.

Dopo la batosta interna contro il Lecce, Leonardo Semplici rimescola le carte in tavola, non a livello di modulo ma di uomini. La sorpresa è Moncini, schierato in attacco al fianco di Petagna. In difesa gioca Igor e non Cionek, sulla destra a centrocampo c’è Sala.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-SPAL.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.