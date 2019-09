Juve-SPAL, i voti ai tecnici: Sarri sveglia i suoi, Semplici ha tanti alibi

© foto di www.imagephotoagency.it

Un primo tempo sonnacchioso, una ripresa devastante: la Juve batte 2-0 la SPAL e Golia non si preoccupa troppo di Davide. Che evita l'imbarcata anche grazie a una super prova da parte di Etrit Berisha. Al di là della differenza di valore tra le due squadre, che non scopriamo certo alla lettura del tabellino, Sarri batte Semplici a tutti gli effetti. Pur senza compiere miracoli.

MAURIZIO SARRI 6,5 - Manda di nuovo la Juve in campo col trequartista, e non è detto che non possa essere una soluzione definitiva, in attesa di recuperare Douglas Costa. Primo tempo a ritmi dimenticabili, striglia la squadra nell'intervallo e nella ripresa ottiene una Juve ingiocabile per gli avversari: sembra il contrario di quanto accadeva un anno fa. Non ha bisogno di inventarsi granché coi cambi, giusto puntare su Rabiot per dare fiducia al francese, anche se quest'ultimo non risponde alla grandissima. Ora deve risvegliare il killer instinct di Dybala e rivitalizzare alcuni giocatori (Bernardeschi in primis). Ma la Vecchia Signora di oggi, almeno quella del secondo tempo, gli assomiglia un po' di più.

LEONARDO SEMPLICI 5,5 - Come detto, era il piccolo al confronto del gigante. E c'è l'attenuante dei tanti infortuni, che limitano non poco le scelte a sua disposizione. Tira fuori dal cilindro la carta Moncini ma non funziona più di tanto; prova a inventarsi qualcosa per svegliare i suoi ma anche questa mossa stavolta non va. Al netto della sconfitta di oggi, e dell'innegabile valore dell'avversario, deve trovare una soluzione per reinventare la SPAL: Lazzari è andato, gli estensi devono salvarsi trovando nuove ricette che funzionino.