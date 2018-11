Juve-SPAL, le formazioni: Allegri sceglie Rugani, 4-4-2 molto offensivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un 4-4-2 molto offensivo quello scelto dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per la sfida contro la SPAL, secondo anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie A. Cuadrado e Douglas Costa gli esterni offensivi di una squadra che in attacco propone Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

La notizia più significativa, però, è la presenza di Daniele Rugani nell'undici titolare: nella settimana in cui il papà del ragazzo ha sbottato tramite social per lo scarso impiego, l'ex Empoli è stato proposto dal 1' al fianco di Bonucci in una difesa a quattro che comprende anche De Sciglio e Alex Sandro. Occasione dall'inizio anche per Mattia Perin.

Qualche novità anche nell'undici scelto da Semplici, che rinuncia alla difesa a tre e propone Antenucci e Petagna in attacco.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2) - Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Douglas Costa; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

SPAL (3-5-2) - Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Missiroli; Antenucci, Petagna.