Juve, Spinazzola: "Contro l'Atletico partiremo subito all'attacco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Spinazzola, esterno della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il 4-1 all'Udinese: "Se giocherò martedì lo deciderà il mister, io sono contento della mia prestazione odierna e per i tre punti. Sono pronto, già da Parma mi sento alla grande fisicamente e nel feeling con la squadra. In campo ci siamo schierati molto bene, personalmente preferisco giocare a sinistra: era da tanto tempo che non giocavo a destra, la mia corsia è quella mancina".

Sull'Atletico: "Ancora non abbiamo preparato la gara, ma il mister ci carica in una maniera assurda dalla sfida di andata. Partiremo subito forte, ne sono certo. Speriamo di ripetere quanto fatto da Manchester United e Ajax".