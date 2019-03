Juve, Spinazzola: "Siamo carichi per l'Atletico, ma oggi i tre punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Spinazzola, centrocampista della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Udinese: "Per me è una partita importante, una grande occasione per far vedere al mister che ci sono. Sono felice di giocare, abbiamo preparato bene la gara e vogliamo tornare a casa con i tre punti per poi pensare all'Atletico. La squadra? Mentalmente siamo già carichi, ma prima di ogni cosa pensiamo ai tre punti di oggi".