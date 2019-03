Juve, Spinazzola: "Titolare con l'Atletico? Decide il mister, sono pronto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di JTV al termine del match vinto con l'Udinese. Ecco le sue parole, riportate da Tuttojuve: "Era importante fare una grande partita sotto l'aspetto fisico, mentale, con cattiveria, abbiamo trovato quattro gol. Peccato per il gol subito, ma ha fatto anche un gran gol Lasagna, quindi complimenti a lui. Adesso da domani ci focalizzeremo sull'Atletico".

Grande prestazione della squadra e anche tua, di grande gamba. Sei soddisfatto?

"Sì, sono molto soddisfatto, dopo è normale che alla fine arrivo scoppiato, perché il ritmo partita non è come allenarsi tutti i giorni. Puoi allenarti a duemila, ma la partita è un'altra cosa. Però sono molto soddisfatto".

Questo Spinazzola può giocare titolare contro l'Atletico?

"Quello lo deciderà il mister. Se giocassi titolare sarei molto felice e ce la metterei tutta. Il ginocchio ormai sta bene. È normale poi che facendo una partita al mese non entri mai in condizione ottimale. Posso ancora migliorare tanto. Nei due anni a Bergamo correvo su e giù per 90 minuti, adesso al 70' è normale che un pochino cali, ci sta".

Martedì serviranno pazienza e intelligenza.

"Sì, penso che dovremo mettere una grande pressione, far giocare poco l'Atletico e avere la palla noi, farli girare e farli correre. Poi speriamo di trovare subito un gol per riaprire tutto".