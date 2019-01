© foto di Insidefoto/Image Sport

Con Leonardo Spinazzola orientato a rifiutare l'addio alla Juventus e la destinazione Bologna, sembra scemare l'ipotesi bianconera per Matteo Darmian. Questo anche perché il Manchester United vorrebbe vendere a titolo definitivo il terzino subito e non prestarlo, dovendogli rinnovare il contratto. Per questo, per Darmian, entra in scena l'Inter: potrebbe andare forte su Darmian, proprio in caso di addio a Miranda.