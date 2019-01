Juve, Spinazzola via solo se arriva uno tra Darmian ed Emerson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La buona prestazione offerta in Coppa Italia contro il Bologna ha fatto salire le quotazioni di Leonardo Spinazzola, giocatore che la Juve tiene in grande considerazione e che cederebbe solo per garantirgli continuità dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Come riporta Tuttosport, proprio il club felsineo potrebbe prenderlo in prestito, ma a una condizione: la Juventus deve trovare prima un sostituto da inserire subito in rosa. I profili seguiti sono due: Matteo Darmian del Manchester United ed Emerson Palmieri del Chelsea.