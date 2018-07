Juve, Spinazzola: "Voglio acquisire la mentalità da Barzagli e Chiellini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri Leonardo Spinazzola è stato presentato alla stampa in conferenza. Oggi la Juventus, tramite un video diffuso sui social network, ha comunicato altre dichiarazioni da parte dell'esterno ex Atalanta: "È un effetto bellissimo. È un sogno che si realizza dopo sei anni di prestiti sono tornato alla base. Viareggio me lo ricordo come fosse ieri. Sono passati un po' di anni, ma è stata una bella emozione, perché era il mio primo trofeo. Tutti i viaggi, tutti i prestiti, tutti i club hanno contato tanto per me, perché uscendo dalla Juve scopri un altro mondo perché qui è tutto troppo bello. Ogni mister ha la propria idea e tu devi prendere quello che ti danno". Si dà quando ero piccolo passavo sempre la palla al mio compagno di squadra, anche se ero davanti alla porta la passavo. Non so perché, c'è gente che vive solo per il gol, certo se segno qualche gol sono felice anche perché ne ho fatti pochi, però un assist è meglio. Preferisco giocare a sinistra, però, se il mister mi dirà di giocare a destra sarò felice di farlo. A Bergamo non c'era il 7, non c'era il 17 quindi ho preso il 37 perché aveva il 7. E quello sarà il numero per tutta la mia carriera. Da Chiellini e Barzagli vorrei prendere la mentalità e dopo sette anni che vinci e non ti stanchi è una cosa incredibile. Caldara sembra uno di 35 anni, perché è molto intelligente, sa prima dove cade il pallone. A me è sempre piaciuto. Cristiano Ronaldo è l'attaccante più forte del pianeta. Lo dimostrano i dati e i gol che fa tutti gli anni. Quindi per un difensore difendere in tutti gli allenamenti e in tutti i movimenti che fa nel corto e nel lungo ti fanno migliorare tanto".