Juve, spunta il nome di Casemiro per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta il nome di Casemiro per il centrocampo della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero sta seguendo con attenzione la questione legata ai possibili nuovi arrivi al Real Madrid per la mediana, tra i quali c'è anche Miralem Pjanic, per capire se potrà esserci uno spiraglio per arrivare al brasiliano.