Juve, stagione da dimenticare per Khedira: operazione e futuro incerto

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una stagione da dimenticare per Sami Khedira. Il centrocampista della Juventus si ferma di nuovo, chiudendo di fatto una stagione caratterizzata dalle continue false partenze. Ben sei stop per diversa causa, in campo con continuità solo a inizio stagione nelle prime quattro giornate e per tre gare di fila a febbraio. In mezzo il vuoto, in un tunnel che mette ulteriormente in discussione quel prolungamento contrattuale fino al 2021 fatto la scorsa estate da Marotta.

“Dopo quattro mesi di dolore continuo al ginocchio - alcuni giorni peggio di altri - ho deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico, lasciandolo riparare e guarire completamente. L'intervento chirurgico è programmato per avere luogo nelle prossime due settimane – scrive su Twitter il giocatore -. Il mio focus è di tornare al 100% per l'inizio della prossima campagna. Non vedo l'ora di lottare per raggiungere i nostri obiettivi di nuovo la prossima stagione”.

Il primo stop stagionale di Khedira il 23 settembre con il Frosinone: una lesione muscolare sfociata poco dopo in uno strappo. Dopo un breve rientro, il 24 novembre, noie alla caviglia contro la Spal e nuovo stop. Il 21 gennaio, alla prima di ritorno in Serie A con il Chievo, le prime avvisaglie di un ginocchio evidentemente logorato dai tanti stop degli ultimi anni. Poi, neanche il tempo di far pensare ad Allegri che potesse essere il rinforzo a centrocampo nel finale di stagione, i problemi al cuore alla vigilia della trasferta di Champions sul campo dell’Atletico Madrid. Dunque gli ultimi problemi fisici dettati da un ginocchio che, adesso, va messo a posto. Il futuro del tedesco è più incerto che mai, nonostante le sue rassicurazioni del diretto interessato.