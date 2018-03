Juve, stallo per Emre Can. Concorrenza forte di Real e PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora nessuna novità dal fronte Emre Can. La Juventus aspetta di chiudere la trattativa da diverso tempo, ma deve guardarsi dalla concorrenza di diversi club europei, su tutti Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. I bianconeri continuano a sperare, in virtù dell'accordo trovato in autunno, ma si muovono anche su altre piste per evitare di restare con un pugno di mosche. A riportarlo è Tuttosport.