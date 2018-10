Juve stanca a ottobre? Per Allegri è questione di approccio

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Cristiano Ronaldo punta il dito contro la stanchezza, Massimiliano Allegri pensa più ad un problema di approccio: dopo un buon inizio, i bianconeri hanno sofferto un Empoli che ha giocato sovraritmo nel primo tempo, finendo per pagare in termini di lucidità nella ripresa. Ma pensare ad una Juve stanca dopo 13 partite e una settimana dopo la sosta per le Nazionali, sarebbe assurdo e preoccupante. Piuttosto la mancanza di alternative a centrocampo, colpa più di qualche infortunio di troppo che di altro, ha costretto Allegri a schierare il trio di Manchester e adattare giocatori fuori ruolo (vedi l'esperimento Cuadrado nel finale). Allegri punta il dito sull'approccio, chiedendo di più ai suoi in fase di organizzazione e costruzione del gioco, ma soprattutto in tema di personalità. Per i bianconeri quindi tre punti importanti, ma anche un invito a mischiare le carte un po' più spesso arrivato dal suo leader tecnico. Certo, detto da chi non vuole riposare mai, forse il consiglio appare un pizzico fuori luogo...