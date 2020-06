Juve stanca ma rodata, Lione riposato ma fermo. Sarri: "Difficile dire chi avrà vantaggi"

vedi letture

La Juventus e la Champions League. I bianconeri ci arriveranno, con l’obiettivo di rimontare la sconfitta patita in Francia nella gara di andata, dopo il lungo tour de force per il campionato. Di fronte ci sarà il Lione, che invece tornerà in campo in quell’occasione, dopo lo stop della Ligue 1. Chi sarà avvantaggiato? Maurizio Sarri non si sbilancia: “Non so. Vi faccio io una domanda: è meglio giocare una partita dopo cinque mesi senza gare, o dopo tante partite in 40 giorni? Non lo so. Quello che so è che di solito una lunga inattività si paga, ma non alla prima partita. Sarebbe un vantaggio se dovessimo giocare un doppio confronto magari, ma nella partita secca non penso sarà così”.

Clicca qui per tutte le dichiarazioni di Sarri.