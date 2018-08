Juve, stasera l'esordio dell'Under 23 in Coppa Italia contro il Cuneo

Mauro Zironelli

Stasera prende il via una nuova era: quella delle seconde squadre in Italia. Una svolta epocale che partirà grazie alla Juventus, che al Moccagatta di Alessandria alle 20.30 farà debuttare la sua Under 23. Il primo esperimento di formazione B questa stagione militerà nel girone A del campionato di serie C. E questa sera comincerà la sua stagione, come da programma, dalla Coppa Italia di Lega Pro: in campo contro il Cuneo, sconfitto nella prima giornata del gironcino dall'Albissola, nello stadio che sarà di casa (il Moccagatta), il mister bianconero Mauro Zironelli cercherà di partire con il piede giusto dopo l'anno rivelazione alla guida del Mestre.