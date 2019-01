© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente Coppa Italia per Mario Mandzukic. E a rischio anche la Supercoppa a Gedda, in Arabia Saudita: l'insostituibile di Massimiliano Allegri dovrà certamente essere sostituito a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra accusato dall'attaccante nell'allenamento di ieri mattina alla Continassa. L'entità dell'infortunio sarà valutata nelle prossime ore. Il che significa certamente: out nella sfida contro il Bologna, quindi, domani all'Dall'Ara negli ottavi di Coppa Italia, e in forte dubbio la presenza del croato nella finale di Supercoppa in programma a Gedda contro il Milan di Rino Gattuso, per cui si candidano a sostituirlo uno tra Douglas Costa e Bernardeschi.

IL PROGRAMMA - Prima della rifinitura, in agenda nel oggi pomeriggio, il tecnico bianconero parlerà in conferenza presentando la sfida contro i felsinei alle 12 all'Allianz Stadium (Tuttomercatoweb seguirà live l'incontro stampa). Con un occhio al Bologna e un altro ai rossoneri, pertanto, Allegri sta già pensando a una Juventus senza il suo numero 17.