Juve, strada spinata per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala

C’è ancora la Juve nel futuro di Paulo Dybala. Secondo la sua idea, e anche quella del club che ragiona con attenzione sul prolungamento di contratto. I campanelli d’allarme per una possibile partenza non sono mai mancati: tanti hanno spesso bussato alla porta dei bianconeri e la scorsa estate è stata abbastanza significativa in tal senso, ma in qualche modo la Juventus ha sempre ritrovato il suo campione allo stesso modo di come Dybala ha mostrato non solo a parole grande attaccamento alla maglia.

Quel numero dieci sulle spalle pesa e luccica allo stesso tempo, alimentando il paragone con Omar Sivori che non lo tormenta, anzi, lo carica e responsabilizza ulteriormente. “Tutti alla Juve amano Sivori, lo stadio è pieno di sue foto e frasi. Quando sono arrivato a Torino mi trovavo in un albergo del centro con mio fratello e ho avuto modo di conoscere suo figlio – racconta Dybala -. Col passare degli anni, dei gol e delle partite, la gente ha cominciato a paragonarmi a lui per lo stile di gioco. Con Sivori che teneva il calzettoni abbassati come faccio io e non lo sapevo”. Il rinnovo del contratto è vicino: Paulo e la Juve sono pronti per dirsi per la terza volta “sì”.