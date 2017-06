Juve, strategia per Spinazzola: sul piatto Cassata e l'idea Orsolini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola racconta la strategia della Juventus per prendere subito, e non nel 2018, Leonardo Spinazzola dall'Atalanta. Sul piatto c'è la punta Francesco Cassata mentre la Dea sarebbe interessata pure a Riccardo Orsolini. Con Spinazzola c'è, per la Juve, anche l'intesa su un nuovo contratto fino al 2022 dopo le 32 presenze stagionali a Bergamo.