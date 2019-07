Juve, stretta finale per De Ligt. Poi lo scambio Zaniolo-Higuain

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo. L’arrivo di Matthijs De Ligt alla Juventus sembra ormai ai dettagli. Il contatto tra il giocatore e Maurizio Sarri, svelato nella giornata di ieri, è stato solo un atto cordiale: il difensore olandese ha un carattere deciso, razionale, che lo fa decisamente più maturo della sua età. Un altro dettaglio, questo, che si aggiunge ai motivi che hanno spinto il club bianconero ad andare All In su di lui. E adesso, con Raiola alla definizione dei dettagli con l’Ajax, l’arrivo del giocatore potrebbe addirittura essere questione di ore, tanto da mettere seriamente in discussione la presenza di De Ligt al primo giorno di ritiro dei Lancieri in programma domani.

Non solo De Ligt nella lista dei desideri di Fabio Paratici. Il direttore dell’area tecnica juventina prosegue il suo lavoro diplomatico per risolvere la questione Higuain, che accettando la Roma sbloccherebbe anche l’operazione Zaniolo. Due questioni da non sottovalutare su questo versante: Higuain, per scelta societaria, non rientrerebbe comunque nei piani della Juve; l’arrivo del promettente centrocampista giallorosso spingerebbe alla partenza qualche big, Khedira e Matuidi gli osservati speciali.

Chi potrebbe rinviare di un anno il suo arrivo in bianconero, con una prelazione che si andrebbe a definire sin da adesso, potrebbe essere Chiesa. Commisso non vuole saperne di cederlo almeno per quest’anno, il giocatore potrebbe anche accettare l’idea di fare un altro anno da protagonista in viola, in ottica Juve a partire dalla prossima estate. In parallelo le cessioni, solo di fronte ad offerte all’altezza.