Juve, Sturaro: "Dispiace veder lasciare Buffon, Asamoah e Lichtsteiner"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sturaro è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida tra Juventus ed Hellas Verona: "Oggi è una festa, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sarà un grande dispiacere per noi e per tutto il calcio veder lasciare Gigi, Lichtsteiner e Asamoah. Sono contenti, sanno di aver dato tutto per la Juve, non hanno rimpianti. Un po' di dispiacere ci sarà, è normale, ma sono contenti".