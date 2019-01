Juve, Sturaro nella trattativa col Genoa per Romero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile inserimento del cartellino di Stefano Sturaro nella trattativa tra la Juventus e il Genoa per Cristian Romero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club rossoblù gradirebbe molto il centrocampista come contropartita e i bianconeri sono disposti a cedere il calciatore a titolo definitivo ai liguri per arrivare al difensore.