Juve, Sturaro non recupera: lo Sporting pensa all'interruzione del prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da A Bola, lo Sporting Lisbona starebbe pensando ad interrompere il prestito annuale di Stefano Sturaro già nel corso del prossimo mese di gennaio. Il centrocampista ha subito un infortunio alla caviglia nel momento del suo approdo in Portogallo che lo ha portato alla conseguente operazione. Dopo due mesi però, il giocatore si trova ancora in Italia per la riabilitazione, con il rientro che pare slittato ulteriormente. Per questo motivo, lo Sporting starebbe pensando all'interruzione anticipata anche perché il contratto è interamente pagato dagli stessi portoghesi.