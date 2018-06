Juve, Sturaro piace in Premier: i bianconeri fissano il prezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Premier League, Stefano Sturaro ha davvero l'imbarazzo della scelta. In casa bianconera sperano in un'operazione in stile Lemina, ceduto al Southampton la scorsa estate per 20 milioni di euro. E il prezzo attuale di Sturaro fissato dalla Juve sarebbe il medesimo. Oltremanica ne sono certi: diversi club del campionato inglese sarebbero sulle tracce del centrocampista ligure. Leicester, Everton, Newcastle e West Ham - si legge su Hitc.com - stanno pensando al bianconero per rinforzare le rispettive mediane. Noto e considerato che i tifosi della Juventus non si strapperebbero i capelli per una sua eventuale cessione - lo sottolinea il portale britannico -, il 25enne potrebbe scegliere di cambiare aria visto lo scarso utilizzo in mezzo al campo della passata stagione: appena 614 minuti in campionato e 983 in tutto. Un impiego che fa di Sturaro uno dei probabili partenti del mercato bianconero.