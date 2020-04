Juve su Aouar, il presidente del Lione: "Tante offerte, non costringiamo nessuno a restare"

vedi letture

Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, è tornato a parlare del futuro del talento classe '98 Houssem Aouar, centrocampista francese finito nel mirino - tra le tante - anche della Juventus. "L'opinione del giocatore è essenziale, non ha senso tenere qualcuno controvoglia. Aouar, tuttavia, non ci ha mai dichiarato di volersene andare, quindi pensiamo di confermarlo anche se ha tante offerte. Ad oggi non c'è alcuna trattativa in corso per cederlo", le dichiarazioni del numero 1 dell'OL al sito ufficiale del club.