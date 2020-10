Juve su Camavinga grazie a Rugani. Ma occhio alle big: Real e PSG pronte a tutto

La Juventus alla finestra per Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe 2002 del Rennes, spesso paragonato a Pogba che proprio ieri ha tessuto le sue lodi, fa gola a mezza Europa. I bianconeri, scrive Tuttosport, hanno aperto un canale col club francese anche grazie alla cessione in prestito di Rugani. Ma devono guardarsi dalla concorrenza: Paris Saint-Germain e Real Madrid, spinte dalla stima di Leonardo e Zidane per il giocatore, sono pronte a fare follie. E lo stesso Rennes ha richieste molto alte: oltralpe si parla di una valutazione da 100 milioni di euro. Anche se il suo contratto è in scadenza nel 2022.