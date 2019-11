© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve in pressing su Tahith Chong, giovane esterno olandese che fa della velocità e della tecnica le sue armi migliori e che andrà a giugno in scadenza col Manchester United. Il giocatore stesso, interpellato da Fox Sports, non ha voluto però sbilanciarsi al riguardo: "È ancora presto al momento. Sono ancora un giocatore del Manchester United e questa stagione è in altalena. Il mio pensiero è su questo. Il contratto verrà naturalmente, in questo momento mi focalizzo sulla stagione".