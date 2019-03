© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rui Costa, ds del Benfica, ha parlato a Tuttosport di Ruben Dias, difensore 21enne seguito anche dalla Juventus così come Matthijs de Ligt dell'Ajax. "Ruben Dias? Se andrà via non lo so. Vorremmo tenerlo ancora e lui sa che qui da noi avrebbe molte attenzioni. Il Benfica in questo momento non ha esigenza di vendere per fare cassa, vedremo come si svlupperà il mercato estivo. De Ligt è tremendamente forte per la sua età, ricorda Stam. Ruben Dias è della stessa pasta, è cresciuto nel nostro settore giovanile ed è sempre stato un leader. Ruben Dias meno pubblicizzato di De Ligt? Sono i due migliori difensori del futuro, si parla tanto dell'olandese perché gioca nell'Ajax che ha eliminato il Real", ha detto. La clausola rescissoria di Ruben Dias è fissata a 60 milioni di euro.