Juve su De Ligt. Ma aumenta il pressing del Barcellona: attesa l'offerta

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona vuole assolutamente arrivare a Matthijs de Ligt (21), obiettivo di mercato anche della Juventus. Secondo quanto riportato da ESPN, il club blaugrana cercherà di piazzare la propria offerta nei prossimi giorni. Le prossime ore saranno decisive per poter riaprire il discorso con Mino Raiola, agente del giovane calciatore dell'Ajax.

Nel frattempo il difensore dei lancieri non vuole parlare del proprio futuro: "De Jong o Ronaldo? Non voglio dare peso a nulla, sono io che scelgo il mio futuro", riferendosi all'invito di CR7, che nel post partita tra Portogallo e Olanda ha invitato il difensore orange a trasferirsi in bianconero.