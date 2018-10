Juve su De Ligt, parla Endt: "Mai visto un ragazzo così. Lascerà l'Ajax"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

David Endt, leggendario personaggio dell’Ajax, parla a Tuttosport svelando i segreti di Matthijs De Ligt, obiettivo numero uno della Juventus per la difesa: "Ho visto De Ligt in campo per la prima volta in una partita dell’Under 15 dell’Ajax: era diverso dagli altri, era di gran lunga il più forte. Al di là del gran fisico e della buona tecnica, aveva già un carattere molto forte. Capitano a 18-19 anni? E' un’eccezione. E’ vero che l’Ajax punta molto sui giovani, siamo sempre stati una squadra coraggiosa, però a memoria di casi simili ricordo soltanto Chivu e Van der Vaart, entrambi capitani a vent’anni. Sono sincero: in tanti anni di Ajax, un ragazzo di 18-19 anni con un carattere come quello di De Ligt non l’ho mai visto. Nemmeno Rijkaard o Seedorf? Frank era un grandissimo, però a 18 anni aveva un carattere meno marcato rispetto a De Ligt. E pure Clarence, altro top, era meno maturo. Matthijs è un esempio a livello comportamentale in campo e fuori, non è capitano per caso. Il futuro? In Olanda danno per sicuro che in estate lascerà l’Ajax perché sarà impossibile trattenerlo: quando si muovono questi top club è difficile resistere. Io lo vedrei bene al Barcellona, che ha un gioco simile al nostro: De Ligt, in perfetta scuola Ajax, è bravissimo ad avviare l’azione. Nel Barcellona si divertirebbe di più. Nella Juventus, invece, si potrebbe completare a livello difensivo. Avere Chiellini e gli altri bianconeri come compagni sarebbe come frequentare l’università del difensore".