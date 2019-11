La Juventus è su Erling Braut Haland, ma non è la prima volta. Il centravanti norvegese del Salisburgo, scrive Tuttosport, poteva infatti già essere bianconero. A cifre nettamente più basse rispetto alla richiesta attuale degli austriaci. Il retroscena è datato a due estati fa, mentre la Vecchia Signora trattava l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Gli osservatori bianconeri avevano notato questo ragazzone (all'epoca 17enne) quando giocava al Molde e la dirigenza l'ha trattato per l'Under 23, a cinque milioni di euro. L'affare non si fece perché Haaland era poco convinto di giocare in Serie C: così è arrivato il Salisburgo, alla stessa cifra. Che oggi pare da moltiplicare per venti.