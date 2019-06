Juve su Koulibaly. Ma il City di Guardiola è pronto a soddisfare ADL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pep Guardiola sfida Maurizio Sarri per Kalidou Koulibaly. La Juventus - sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport - deve fare un grande colpo in difesa e il centrale senegalese fa parte della lista dei tre big nel mirino di Fabio Paratici. Lista che include anche Matthijs de Ligt dell’Ajax e Marquinhos del PSG: tre operazioni molto difficili, ma sulle quali i dirigenti della Juventus stanno lavorando con grandissima volontà per continuare ad avere uno dei reparti difensivi più forti d’Europa.

La minaccia City - Ma se davvero Aurelio De Laurentiis cederà il gioiello ora impegnato in Coppa d’Africa - si legge - sarà per una cifra da lui ritenuta interessante. Tipo 120 milioni di euro, un prezzo che lo stesso presidente del Napoli ritiene congruo per il club. E prezzo che non ha spaventato il City di Guardiola, che per la Juventus rappresenta una pericolosissima insidia nella caccia a Koulibaly.