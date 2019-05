Juve su Mendy, l'ag: "Amicizia Agnelli-Aulas importante. C'è il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite delle colonne di Tuttosport Yvan Le Meè, agente del terzino sinistro dell'Olympique Lione Ferland Mendy ha parlato delle ipotesi Juventus e Napoli per il suo assistito: "Ci sono stati soltanto dei sondaggi finora. Diciamo che in Inghilterra e Spagna c’è maggiore disponibilità economica, però la serie A è sempre attraente per i francesi. Alex Sandro è un top del ruolo e per la Juventus non sarà semplice sostituirlo in caso di cessione. Mendy è un profilo che rientra nella lista dei bianconeri come in quella di tutte le big. L’amicizia tra Agnelli e Aulas può aiutare, però alla fine per tutti contano soltanto le cifre. Mendy è stato protagonista di una grandissima stagione col Lione, ha soltanto 23 anni, con la Francia ha esordito e adesso è al centro del mercato: c’è mezza Europa che lo vuole. Valutazione fra i 40 e i 50 milioni? Quello del terzino sinistro in questo momento è un ruolo raro e costoso. Il Lione non ha messo Mendy sul mercato e il presidente Aulas vorrebbe goderselo un altro anno. Ma dipenderà dalle offerte: se arriverà quella giusta, soprattutto a livello di progetto sportivo, cercheremo un accordo col Lione che possa accontentare tutti. Quella di Mendy sarà una scelta tecnica, non solo economica: altrimenti andremmo in Cina".