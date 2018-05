Juve su Perin, Perinetti: "Non ne sappiamo nulla, vorremmo trattenerlo"

© foto di Chiara Biondini

Ci sarebbe la Juventus sulle tracce di Mattia Perin, portiere che in estate potrebbe salutare il Genoa. A commentare le voci delle ultime ore, però, è stato il ds ligure Giorgio Perinetti che ha così parlato attraverso Tuttojuve.com: "Non sappiamo nulla dell'interesse della Juventus per Perin. Ci sono ottimi rapporti coi bianconeri e, se la Juve è intenzionata a parlarne, valuteremo. La nostra intenzione è quella di tenere il ragazzo, ma dobbiamo tener conto che ci sono squadre interessate che partecipano a competizioni internazionali", ha detto il dirigente del grifone.