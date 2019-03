© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus e Paul Pogba, un legame che ciclicamente torna fuori e che anche la prossima estate rischia di monopolizzare le pagine di calciomercato. Perché i bianconeri, per Tuttosport, sono nuovamente avanti al Real Madrid nella corsa al centrocampista francese dello United. Che in Inghilterra ha una valutazione da 100 milioni e un ingaggio da 12 più bonus. Raiola, forte di certe cifre, ha sparato col Real una richiesta di ingaggio da 16 milioni all'anno, ma il problema (tanto per i Blancos quanto per i bianconeri) è anche legato al costo del cartellino. Per abbassare la cifra entrambi i club avrebbero però in mano pedine gradite ai Red Devils: da una parte Toni Kroos, dall'altra Douglas Costa.

L'operazione si annuncia comunque complicata e proprio per questo la Juve valuta le alternative: la prima, per il quotidiano, sarebbe Tanguy Ndombelé, vlautato dal Lione 70 milioni di euro.