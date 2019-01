Juve, su Rogerio non solo la Premier: ci sono Benfica e Porto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piace in Inghilterra, ma non solo. Rogério Oliveira da Silva compirà 21 anni domenica prossima, in campo in occasione della sfida di Coppa Italia al San Paolo tra Napoli e Sassuolo. L'esterno neroverde, di proprietà della Juventus, interessa anche in Portogallo. Tuttosport in edicola questa mattina evidenzia il forte interesse di Benfica e Porto per il calciatore brasiliano. In Premier League, invece, Rogerio è finito nel mirino di Chelsea, Newcastle e Wolverhampton. La Juve l'ha acquistato nel 2016 dall'Internacional di Porto Alegre, che vanta il 20% sulla futura rivendita.