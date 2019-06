Juve su Trippier, dall'Inghilterra: sul terzino del Tottenham anche il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kieran Trippier (28) può essere l'alternativa a Cancelo. Il terzino destro del Tottenham piace molto alla Juventus e i bianconeri potrebbero avanzare l'offerta di oltre 40 milioni di euro per il calciatore inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Sarri ha individuato nel calciatore inglese il candidato ideale per poter ricoprire quel ruolo. Anche il Napoli si sta muovendo in questa direzione, il giocatore piace a Carlo Ancelotti. Il Tottenham potrebbe cedere il calciatore anche perché Pochettino vuole rilanciare il giovane Kyle Walker-Peters.