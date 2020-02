© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' notizia rimbalzata domenica scorsa dall'Inghilterra quella dell'interessamento della Juventus per il difensore olandese Virgil van Dijk. Negli ultimi gironi, il tabloid 'The Sun' ha riportato addirittura di un budget da 150 milioni di euro per provare a strappare il calciatore classe '91 al club campione d'Europa.

Quest'oggi però il tabloid The Indipendent smorza decisamente la trattativa. Il Liverpool, si legge, consapevole degli interessamenti per il suo difensore è pronto a rinnovargli il contratto con un importante ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Per Van Dijk pronto un contratto da 200mila sterline a settimana, ovvero oltre 12 milioni di euro a stagione.