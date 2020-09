Juve-Suarez, le fake news non c'entrano: messaggio social non legato alla trattativa

Un messaggio social criptico, ma slegato dal calciomercato. Si spiega così il fake news di Luis Suarez su Instagram: un messaggio che in Spagna ha fatto immaginare una certa freddezza dell'attaccante uruguaiano ma che, secondo quanto raccolto da TMW, non ha nulla a che vedere con lo stato della trattativa con la Juventus e invece riguarderebbe notizie circolate su ipotetiche richieste esose per liberarsi dal Barcellona. La trattativa, in attesa dell'ormai celebre esame d'italiano che attende il Pistolero, prosegue: tra Suarez e la Vecchia Signora nessuna fake news di mezzo.