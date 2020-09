Juve, Suarez vicino. Passaporto permettendo: pratica avviata un anno e mezzo fa

Luis Suarez è sempre più vicino alla Juventus, passaporto permettendo. La prossima settimana il Pistolero sosterrà l’esame di italiano, necessari per poter completare la pratica. Un affare nella quale si incrociano calciomercato e burocrazia: come ricorda La Gazzetta dello Sport, fino a qualche anno fa questo esame di lingua non sarebbe stato necessario, ma la riforma voluta da Matteo Salvini ha portato ad allungare i tempi delle pratiche per ottenere la cittadinanza. Che, per fortuna della Vecchia Signora, Suarez avrebbe già avviato un anno e mezzo fa, lasciandola poi giacente perché mancavano alcuni documenti. Il fatto che però esistesse già ha consentito di accorciare notevolmente i tempi.