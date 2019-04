Juve sull'iracheno Ali. Al-Taei: "No a bianconeri e United per l'Al-Ain"

Mohanad Ali è il talento più luminoso del calcio iracheno e fra le squadre interessate al classe 2000 c'è anche la Juventus. Wahab Al-Taei, vicepresidente dell'Al-Shorta (club proprietario del suo cartellino), ha parlato del futuro del classe 2000: "Il Manchester United ha fatto un'offerta per lui, così come Juventus, Benfica e Galatasaray, fra le altre. Ma lui ha rifiutato le squadre europee per ragioni personali e familiari, preferendo l'Al-Ain. Noi stiamo comunque cercando di convincerlo ad andare in Europa".

💬 Al-Shorta vice-president Wahab Al-Taei:

"Manchester United have made an offer for Mohanad Ali, as have Juventus, Benfica & Galatasaray among others. But he refuses European offers for personal & family reasons, preferring Al-Ain. We're trying to convince him to go to Europe." pic.twitter.com/8entkOjNJ8

— Soccer Iraq (@SoccerIraq) April 10, 2019