Juve, summit Agnelli-Allegri: il tecnico rientrato a casa in tarda serata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Giornata di misteri, poi l'atteso incontro". Così La Gazzetta dello Sport in edicola scrive del summit andato in scena ieri tra Max Allegri e Andrea Agnelli, con la rosea che aggiunge come il tecnico ieri sia rientrato a casa alle 23.10 senza commentare l'accaduto. Nelle due-tre ore precedenti, questo è quasi sicuro, ha incontrato il suo presidente.

In queste settimane Agnelli ha valutato altri profili, ha pensato che la Vecchia Signora possa aver bisogno di un allenatore diverso ma non ha deciso di cambiare. Allegri ha un altro anno di contratto a 7,5 milioni a stagione e vorrebbe allungarlo, probabilmente fino al 2021, con un aumento di stipendio.