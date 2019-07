Juve, summit Sarri-Paratici: si decide il futuro dell'attacco bianconero

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello che in casa Juve è un giorno di riposo per le attività di campo (la squadra riprenderà domani alla Continassa) si trasformerà negli uffici in un lunedì ad alta intensità. Il ricco menu di giornata propone un summit tra Fabio Paratici e Maurizio Sarri, al fine di fare il punto sulla squadra e dare un preciso indirizzo alla seconda parte del mercato estivo bianconero. Si parlerà di cessioni, con ogni probabilità, e del parco attaccanti.

Proprio in quel reparto la Juve vuole piazzare un colpo, ma serve prima dare il via alle cessioni. E sono proprio tante, considerato che a parte Cristiano Ronaldo gli elementi in rosa sono tutti in discussione. A partire da Paulo Dybala che rientrerà tra un paio di giorni a Torino, tagliandosi qualche giorno di vacanza, per comprendere quanto spazio possa esserci per lui nella nuova Juve di Sarri. Il tecnico in realtà si è già espresso in tal senso, e al netto delle voci che si susseguono dall’Inghilterra e dalla Francia, la Joya potrebbe rimanere anche in caso di arrivo di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga è ai titoli di coda con il Manchester United, che potrebbe valutare anche tanti altri profili della rosa juventina per giungere a un buon accordo da ambo le parti. Cancelo (già corteggiato dal City), Matuidi (sul quale resta forte il pressing del Monaco), Mandzukic e magari Kean (per il quale l’Everton è pronto a fare follie), senza dimenticare Alex Sandro che negli ultimi due anni è stato un pallino fisso dei Reds.

Stringere il cerchio su un attaccante d’area (l’ipotesi Icardi non è tramontata del tutto) o su esterno (l’obiettivo Chiesa tornerebbe in auge, ma c’è da fare i conti con il muro della Fiorentina) significherà dare forma alle prossime azioni sul mercato, e decidere i tempi d’assalto per portare a casa l’obiettivo. Uno di grossa portata, non di più.

Con il Manchester United in ballo anche il nome per l’ultimo tassello in difesa. Matteo Darmian, ambidestro, darebbe garanzie per la fascia – liberando Luca Pellegrini verso un anno di prestito – e all’occorrenza da quinto centrale difensivo, aprendo così alla cessione di Daniele Rugani. Ci hanno pensato alcuni club inglesi, ma anche la Roma, alla ricerca di un nuovo riferimento in difesa dopo la cessione di Manolas. Intanto oggi Petrachi incontrerà il fratello agente di Higuain, con il chiaro intento di chiudere. L’asse Juve-Roma potrebbe scaldarsi in tempi molto brevi.

Il Monaco resta vigile anche su Perin, per il quale l'Aston Villa aumenterà l'offerta nei prossimi giorni. Mentre le eventuali di Matuidi e Khedira (rescissione, poi Arsenal favorito) lascerebbero uno slot libero a centrocampo, da riempire con un giovane in assenza di grandi opportunità di fine mercato.