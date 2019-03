Juve, super Kean: "Mi faccio sempre trovar pronto. Ora testa all'Atletico"

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean, attaccante della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha commentato così la vittoria per 4-1 contro l'Udinese grazie anche ad una sua doppietta: "Mi faccio sempre trovare pronto durante gli allenamenti e quando scendo in campo provo a fare del mio meglio. Stando alla Juve impari molto. Quale il gol più difficile? Forse il primo, perché loro palleggiavano e in ripartenza sono stato bravo a recuperare palla. Atletico? Vincere aiuta sempre, ora possiamo pensare all'impegno di martedì".