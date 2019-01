Juve, Supercoppa all'Allianz Stadium prima del testa-coda col Chievo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prima gara dell'anno, sollevando il primo trofeo della stagione. La festa per il successo in Supercoppa italiana farà da prologo alla sfida del monday night tra Juventus e Chievo. Lunedì sera, prima della gara delle 20.30, all'Allianz Stadium sfilerà la coppa conquistata a Gedda contro il Milan mercoledì scorso. L'ottava Supercoppa bianconera sarà sollevata al cielo davanti al pubblico di casa dai giocatori prima del riscaldamento pre-partita. Un momento di festa che precederà il ritorno in campo in serie A dopo la lunga sosta.

TESTA-CODA - Il più classico dei match tra capolista e fanalino della classifica chiuderà la 20esima giornata, la prima di ritorno. La Juve riprende il campionato da imbattuta e con il record di 17 vittorie e 2 pareggi stabilito nel girone d'andata. Il Chievo, invece, in fondo alla graduatoria ha ottenuto il suo primo successo all'ultima di andata in casa contro il Frosinone. All'andata, però, a fine agosto, la Juventus si impose 2-3 in rimonta al Bentegodi dopo essere passata in svantaggio 2-1.

EMERGENZA CENTROCAMPO - Senza Pjanic, e con il dubbio legato a Bentancur (contusione al polpaccio sinistro rimediata in Arabia Saudita), Emre Can si candita come playmaker sulla mediana. Insieme all'ex Liverpool potrebbero partire Khedira e Matuidi. Opzione di riserva legata a Bernardeschi, già impiegato nel ruolo di mezzala propio a gara in corso contro il Chievo. In difesa Chiellini potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Rugani. Molti gli indisponibili, se si considerano anche gli stop dei lungodegenti Barzagli (lesione al retto femorale coscia destra, rientro per fine febbraio), Cuadrado (operato al ginocchio sinistro, rientro a marzo) e Mandzukic (lesione al flessore coscia sinistra, rientro a inizio febbraio). Senza dimenticare Benatia, alle prese con un fastidio all'adduttore ancora da valutare. Ma per fortuna di Allegri e di questa Juventus, probabilmente mai come quest'anno, le alternative di certo non mancano.