Juve, Supercoppa: De Sciglio più di Cancelo, Douglas più di Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima volta in Supercoppa, nel 2016, i rossoneri si imposero ai tiri di rigore con il gol decisivo siglato da Pasalic. Allora Mandzukic e Dybala fallirono i tiri dal dischetto. Ma questa volta, domani alle 18.30 (ora italiana), solo uno dei due potrà giocarsi il trofeo contro il Milan. Senza il croato, infatti, i bianconeri avranno un attacco composto da Ronaldo, certo di un posto, che arricchirà il reparto con la Joya e Douglas Costa, in vantaggio su Bernardeschi. In mediana non ci sono dubbi sulla presenza di Pjanic e Matuidi, con uno tra Khedira e Bentancur a completare il reparto.

LA PROBABILE - Davanti a Szczesny, in difesa De Sciglio è in vantaggio su Cancelo, ancora non al meglio ma convocato e quindi a disposizione. Al centro agiranno Bonucci e Chiellini, a sinistra ci sarà Alex Sandro. In gioco c'è il primo trofeo della stagione tutto nazionale. In Italia, i bianconeri hanno siglato diciassette vittorie su diciannove partite, senza contare il successo appena maturato sul campo del Bologna il Coppa Italia. "La Supercoppa è un obiettivo concreto, come il campionato e la Champions" ha detto Allegri. E domani, a Gedda, quanto fatto finora non conterà per alzare il primo trofeo.