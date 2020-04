Juve, Szczesny a De Ligt: "Segnalaci i nuovi talenti dell'Ajax. Li diciamo a Paratici o a CR7"

Nel corso della lunga intervista a distanza realizzata al compagno di squadra Matthijs de Ligt sul canale YouTube 'Foot Truck', il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha ricordato anche l'eliminazione dalla Champions patita proprio contro il suo Ajax l'anno scorso: "Analizzando l’Ajax l’anno scorso pensavamo giocassero a calcetto. Non avevano ruoli definiti, immagina Del Ligt come se giocasse a centrocampo. De Jong pensi sia leggero, invece era uno tosto. Nel secondo tempo a Torino abbiamo provato a mettere pressione, ma loro ne uscivano sempre. Pressavamo, ma avevamo paura di scoprirci e alla fine non abbiamo creato più niente, non avevamo idea di come fare. Mi sarebbe piaciuto se avessero vinto la Champions, sarebbe stata una bella storia".

"Ogni club ha un grande settore giovanile - ha proseguito il polacco -, ma l’Ajax è un caso strano perché produce più giocatori degli altri. Se c’è qualche nuovo talento, segnalacelo. Lo diciamo a Paratici. O a Ronaldo", il messaggio finale direttamente rivolto a De Ligt.