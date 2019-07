© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è intervenuto in conferenza stampa a Nanchino per presentare il derby d'Italia in programma domani con l'Inter. Non sono mancate, ovviamente, le domande su alcuni dei nomi più chiacchierati della rosa bianconera: "Buffon? Sono molto contento del ritorno di Gigi - riporta il sito ufficiale della 'Vecchia Signora' -. Ho un bellissimo rapporto con lui, costruito già due anni fa. Adesso è tornato ed è un grande acquisto da parte della società".

Szczesny ha proseguito poi parlando della difesa e del nuovo arrivo, Matthijs de Ligt: "È un ragazzo giovane, cerchiamo di aiutarlo ad inserirsi, è un grande difensore e sono sicuro che avrà un grande futuro alla Juventus".